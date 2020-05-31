На Харьковщине от коронавируса скончались две женщины

За последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 18 случаев заболевания COVID-19, новые случаи заболевания зарегистрированы у жителей Харькова, а также жителей Богодуховского, Волчанского, Дергачевского, Зачепиловского, Змиевского и Харьковского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.⠀

По его информации, госпитализированы с COVID-19 188 человек (из них в реанимации 1 человек подключен к аппарату ИВЛ, 4 - на кислородной поддержке (маске), 336 - на самоизоляции.

С подозрением на коронавирус госпитализированы 174 человека, 69 - на самоизоляции.

«К сожалению, имеем 2 летальных случая - женщины 59 и 67 лет», - сообщил Кучер и отметил, что выздоровели уже 496 человек.

Итак, за весь период регистрации в области зафиксировано 1799 подозрений на COVID-19 (+37 за последние сутки), из них:

▪ 1067 случаев подтверждены;

▪ 489 подозрений опровергнуты;

▪ 496 человек выздоровели;

▪ 47 человек умерли.