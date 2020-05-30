Отныне украинцы могут сделать тест на антитела к коронавирусу

30 мая 2020 г. 14:06
Источник: ZN.UA
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Глава министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине уже началось ИФА-тестирование. Об этом глава ведомства сообщил во время последнего брифинга.

"При проведении ИФА-тестирования мы выявляем наличие антител у человека, который проходит тест. То есть, оно может показывать, переболевший человек на COVID-19, или нет. Этот алгоритм тестирования прописан в наших стандартах оказания медицинской помощи. Сейчас мы начали тестирование и оно проводится децентрализовано, то есть в областных и районных больницах, везде, где стоят соответствующие лаборатории", - подчеркнул Максим Степанов.

Глава Минздрава заявил, что отныне данные относительно этого тестирования будут включены в ежедневную статистику по коронавирусу в Украине. За последние 24 часа проведено 1 560 ИФА-тестов.

 

 

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