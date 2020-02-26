Погоня патрульных со стрельбой: в крови водителя "Subaru" нашли наркотики

Погоня со стрельбой с участием "Subaru" и экипажа патрульных произошла в ночь на 13 февраля. По данным следствия, которые обнародовали вcкоре в прокуратуре и в областном управлении Национальной полиции, патрульные получили данные о мужчинах, которые якобы сели в машину навеселе и поехали по городу. Началась погоня. Полицейские заблокировали движение автомобиля. Один из патрульных пытался приблизиться к транспортному средству, но водитель снова двинулся с места. Правоохранитель выстрелил вдогонку несколько раз. Однако, водитель так и не остановился. Позже выяснилось, что он повез в больницу раненого пассажира.

Дела открыли по двум статьям: «Превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа» и «Угроза или насилие в отношении полицейского». Патрульного Андрея Бондарца задержали. Один из пассажиров« Субару »подчеркивал - во время преследования все, кто находился в машине были трезвые и повода, чтобы открыть огонь по машине, полицейским не давали.

пассажир авто ( телефоном):

Мы ночью, в два часа ночи поехали с друзьями протестировать автомобиль, так как выпал снег, полноприводный, поехали в поля. Все были трезвые, тестировали, тестировали, нас начала преследовать полиция, после чего начала по нам стрелять, три дырки в машине. Человек ранен.

Суд в Полтаве отправил патрульного Андрея Бондарца на 2 месяца в СИЗО без права внесения залога. Защитник правоохранителя говорит - решение необоснованное. Уже подали апелляцию и будут просить изменить меру пресечения или совсем её не применять к подозреваемому. Тем более, что выяснились новые обстоятельства. Адвокат Ярослав Смелянский отмечает - в ответе на адвокатский запрос в управление патрульной полиции, получил информацию, что в крови водителя обнаружили наркотические вещества.

Ярослав Смелянский, адвокат патрульного Андрея Бондарца:

У відповідності до відповіді особи, які знаходились в автомобілі "Subaru Forester", а саме - водій, а також пасажири знаходились у стані наркотичного сп"яніння обумовленим вживанням канабіноїдів. Після того, як вони звернулись за медичною допомогою, вони пройшли освідування.

Кроме того, подчеркивает Смелянский, есть данные, что водителя машины уже привлекали ранее к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В управлении патрульной полиции Харькова в свою очередь отмечают - Андрей Бондарец выполнял служебные обязанности в рамках закона. И рассказывают: наводителя машины "Subaru" после событий в ночь на 13 февраля было составлено два админпротокола. По статьям "Невыполнение водителями требований об остановке» и «Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии наркотического опьянения".

Алёна Стрижак, начальник УПП г. Харькова:

Був ввімкнений червоно-синій маячок, був ввімкнений спеціальний звуковий сигнал. Водій, ігноруючи це все, продовжував рух і віткав від патрульних поліцейських, тобто не реагував на вимогу про зупинку, за що був притягнутий до відповідальності одразу. А вже далі, так, як процедура притягнення водія до відповідальності, вона є в часі тривалою, тому що наркотичне сп'яніння виявляється протягом певного періоду часу, ми дочекалися результатів, отримали висновок. І зробили те, що вимагав від нас закон.

Водителю, подчеркивают патрульные, грозит штраф и лишение прав сроком на год. Составленные материалы уже направлены в Орджоникидзевский райсуд в Харькове. Вопрос о привлечении водителя к административной ответственности будут решать представители Фемиды.