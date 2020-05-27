Предприниматели «Барабашово» устроили очередной автопробег против строительства дороги

Автопробег в ответ на произвол чиновников: предприниматели «Барабашово» требуют прекратить уничтожение рынка. Месяц назад они уже передавали коллективное обращение с требованием – снизить налоговую нагрузку, прислушаться к малому и среднему бизнесу и, собственно, прекратить давление по отношению к ТЦ "Барабашово". По словам Ирины Денисовой, ответа в установленный законом срок предприниматели так и не получили. Аналогичное письмо в городской совет, областной и гостиницу "Националь" занесли и сегодня.

Ирина Денисова, представительница предпринимателей ТЦ «Барабашово»:

Две с половиной тысячи торговых объектов сразу лягу под нож, а это порядка от восьми до 10 тысяч предпринимателей, но мы говорим просто о дороге о маршруте. Мы хотим, чтобы наконец-то власть угомонилась, успокоилась и перестала строить наполеоновские планы относительно рейдерского захвата нашего рынка.

Давление со стороны городских властей предприниматели говорят - испытывают постоянно. Это по словам администрации и отключения части рынка от водоснабжения и постоянные попытки силовых провокаций.

Сергей Зайцев, пресс-секретарь ТЦ "Барабашово":

Разом, спільно, зусиллями підприємців торгівельний центр забезпечений водою проте це попри те що Водоканал припинив водопостачання окремих торгівельних площадок. Ми вбачаємо в цьому спроби тиску на підприємців. Підприємці погоджуються з цим і це не припустимо в умовах карантину який триває.

В то же время на официальном сайте горсовета уверяют, что «Харьковводоканал» не отключало от водоснабжения ТЦ «Барабашово», а всего лишь из-за самовольно размещеных торговых павильонов на водопроводных объектах не могут устранить аварийную ситуацию. Барабашовцы же в это время говорят, что вместо того чтобы оказывать давление на налогоплательщиков в мэрии бы лучше разбирались со своими топовыми чиновниками по которым ведутся следственные действия и проводятся обыски по уголовным производствах.