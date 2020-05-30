Школьники, которые приедут в Украину на ВНО, не будут проходить обсервацию

Лица, приезжающие из-за рубежа или временно оккупированных территорий для прохождения ВНО, не требуют обсервации или самоизоляции. Об этом сказал во время онлайн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

«Что касается проведения ВНО, лица, которые для сдачи независимого внешнего оценивания приезжают в Украину из-за рубежа или пересекают линию разграничения со временно оккупированных территорий, теперь не должны находиться на обсервации или самоизоляции, если это именно для прохождения ВНО», - отметил Степанов.