Школьники, которые приедут в Украину на ВНО, не будут проходить обсервацию

30 мая 2020 г. 16:28
Источник: Укринформ
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Лица, приезжающие из-за рубежа или временно оккупированных территорий для прохождения ВНО, не требуют обсервации или самоизоляции. Об этом сказал во время онлайн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

«Что касается проведения ВНО, лица, которые для сдачи независимого внешнего оценивания приезжают в Украину из-за рубежа или пересекают линию разграничения со временно оккупированных территорий, теперь не должны находиться на обсервации или самоизоляции, если это именно для прохождения ВНО», - отметил Степанов. 

 

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