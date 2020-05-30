Скандал с суррогатным материнством: иностранцы приехали в Украину за детьми

11 супружеских пар из Аргентины приехали в Украину забрать своих детей, рожденных от суррогатных матерей. Как сообщает Радио Свобода, сегодня ночью чартерный рейс приземлился в закрытом на карантин аэропорту «Борисполь». Прибывших встречала посол Аргентины в Украине Елена Летисия Тереса Микусински. Перед этим МИД Украины дал разрешение на въезд в Украину родителям из Аргентины, которые из-за закрытых границ не могли забрать своих детей, рожденных от суррогатных матерей.

Все иностранцы должны пройти обязательную обсервацию. После этого они будут оформлять детские паспорта и искать возможность вернуться домой.

Мать одного из малышей Андреа Монтеро заявила, что Аргентина закрыла границы до сентября, и если им не разрешат въезд до этого времени, то они не представляют, как жить в чужой стране с младенцем на протяжении нескольких месяцев.

Как сообщалось ранее, в начале мая стало известно, что в столичном отеле «Венеция» находятся 46 младенцев, рожденных суррогатными матерями в клинике Biotexcom. Родители всех детей - иностранные граждане, в частности, граждане США, Испании, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Китая и других стран. Украинский омбудсмен Людмила Денисова 15 мая заявила, что пока претензий о нарушении законодательства к клинике нет. Денисова также сообщила, что к ней обратились родители некоторых из новорожденных с просьбой о помощи с въездом в Украину, чтобы забрать детей, и выездом уже с младенцами.