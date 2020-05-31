Украина не будет разрабатывать свою вакцину от коронавируса

Сейчас в мире ведется около 70 разработок вакцины против коронавирусной инфекции, однако Украина своей не разрабатывает.

В стране сегодня нет необходимых лабораторных мощностей для разработки такой вакцины.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.

По словам Ляшко, украинский Минздрав обращался к Академии медицинских наук и Академии наук о возможности разработки собственной вакцины против COVID-19, но в обоих случаях получили ответ "нет".

Он пояснил, что для разработки вакцины в Украине необходимо сначала инвестировать в наращивание лабораторных мощностей, где можно будет проводить такие исследования.

Напомним, в начале апреля Ляшко рассказал, что президент Владимир Зеленский пообещал украинским ученым 1 миллион долларов за создание вакцины от коронавируса.

В мае британское правительство выделило более 100 млн долларов для ускорения создания нового центра по разработке вакцин, в том числе и от коронавируса.

Кроме того, американская компания Novavax сообщила о начале испытания вакцины от коронавируса на людях в Австралии, ожидается, что вакцина этой компании появится уже в этом году.