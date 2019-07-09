«"Укроборонпром" - покажется детскими игрушками» - чиновника хотят уволить за то, что он заметил незаконные вырубки леса

Горы срубленных деревьев на этом любительском видео - результаты работы так называемых "черных лесорубов" в лесу возле Новой Водолаги. Руслан Чагаровский - начальник Октябрьского лесхоза. Именно он должен защищать леса Нововодолажского и еще 9 районов области от незаконных вырубок. Однако мужчина объясняет - сам был шокирован ситуацией. Он вернулся на работу только в середине июня - после семимесячного отпуска по уходу за ребенком, и сразу решил провести ревизию на своей территории. Проверить успел примерно три процента лесных массивов - но говорит, что оказалось, что за время его отсутствия "черные лесорубы" успели изрядно похозяйничать в лесах.

Руслан Чагаровский, начальник Октябрьского лесхоза:

Виявили 6100 кубічних метрів незаконно спиляної деревини на суму більше 61 мільйона. На сьогоднішній день ми продовжуємо робити ревізії на території нашого лісгоспу, те що ми побачили на сьогоднішній день, то воно нас дуже сильно вражає. "Укроборонпром" з його мільйонами - я думаю, що це таке, дитячий відголосок буде, порівняно з нашими проблемами.

Последние 7 месяцев, пока господин Чагаровский был в отпуске, его заменял Александр Касьяненко. Однако он на вопрос, что происходило на территории его лесхоза последние месяцы, отвечает отговоркой - ничего не знает, а журналистам советует делать, что они хотят. А экологи подтверждают - вырубка действительно происходит в промышленных масштабах, и не только в Октябрьском лесничестве, но и по всей области.

Олег Перегон, эколог:

Мій телефон сьогодні... Він червоний, розривається, телефонують з усієї області, вирубки від Сахновщанського до Вовчанського району, і поруч з населеними пунктами, і далеко від населених пунктів, і навіть в самій межі міста Харкова. Вирубки дубів, вирубки горіху - дуже цінних порід дерева, вони не просто почастішали - вони щодня відбуваються.

Значительное увеличение вырубок замечают и рядовые граждане - учитель Семен Вороной - грибник, поэтому часто бывает в лесах за пределами города. Ему пришлось и самому столкнуться с "черными лесорубами", которые возвращались с работы.

Семен Вороной, учитель:

Он упомянул, что несколько было очень толстых, что их три-четыре человека в обхват не могли обнять. И таких несколько деревьев они срезали. Это случайный как бы попутчик, и он говорит - та мы и у вас тут все выбреем налысо. То есть у них доступ - просто интересно было узнать, кто отвечает.

Руслан Чагаровский уже направил обращение к Генпрокурору, Министру МВД и директору НАБУ, в которых просит обратить внимание на катастрофическую ситуацию в области, и ждет ответа. Также он сообщил и Государственному агентству лесных ресурсов - но в ответ получил только представление на увольнение. Узнать, будут приняты какие-то меры, не удалось сегодня и новостям «АТН». Телефоны пресс-службы ведомства в течение всего дня не отвечали. Информационный запрос по вырубкам уже направлен в полицию.