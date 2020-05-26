Бесплатно работали и жили в антисанитарии: на ферме под Харьковом обнаружили рабов

Подвергались принудительному труду, проживали в сплошной антисанитарии и не получали заработную плату.

В Харьковской области, в поселке Малая Рогань двое фермеров держали в рабстве группу людей. Незаконные действия осуществляли 56-летний мужчина и 60-летняя женщина на территории собственного фермерского хозяйства, которое занимается разведением крупного рогатого скота.

Владислав Багрянцев, следователь СУ ГУНП в Харьк.обл.

Особа на території Харківської області використовує осіб з метою трудової експлуатації. В ході проведення досудового розслідування був проведений обшук за місцем, в ході якого були вилучені документи та речові докази

Во время обысков правоохранители обнаружили 9 человек. Их заставляли бесплатно работать на ферме, а проживали они в ужасных условиях.

А давно работаете здесь? На ферме? - 5 лет. И сколько зарплату вам платят? Ну, когда как. А здесь так и было, такой срач

В фермерском-рабстве находились трое женщин, пятеро мужчин и 17-летний подросток. Они ухаживали за почти сотней голов крупного рогатого скота. Процессуальное руководство в данном уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокурора Харьк.обл.

Ці особи здійснювали прибирання за тваринами, вони їх доглядали, годували, здійснювали іншу роботу, яку від них вимагали особи, які їх утримували. Також під час обшуків були вилучені 66 патронів та один запал від бойової гранати. Наразі ці предмети передані на експертизу

Удерживали людей в трудовом рабстве с помощью долговой кабалы. А именно - систематически штрафовали за невыполнение отдельных работ, а также психологически влияли или даже применяли физическую силу. Правоохранители открыли уголовное производство по части второй статьи 149 - “Использование принудительного труда лиц, находящихся в уязвимом положении”.

По словам пресс-секретаря прокурора Харьковской области Дмитрия Чубенка, досудебное расследование на данный момент продолжается.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокурора Харьк.обл.

Наразі всі особи, які залучалися до всієї праці допитуються. Встановлюються всі обставини у справі. Найближчим часом буде вирішено питання про повідомлення про підозру у раніше вказаних осіб.

Если вину фермеров докажут им грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.