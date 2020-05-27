Харьковский полицейский выстрелил в наркозакладчика и ранил его в ягодицу

В Харькове полицейские при исполнении служебных обязанностей применили табельное огнестрельное оружие. Инцидент произошел сегодня, 27 мая, в 12:51 на улице Хуторянской.

Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, во время патрулирования Немышлянская района города сотрудники подразделения «Восток» получили ориентировку, что двое неизвестных на автомобиле «ВАЗ-2108» распространяют наркотические средства, раскладывая закладки. Полицейские обнаружили и остановили указанный в ориентировке автомобиль на улице Хуторянской. Когда правоохранители подходили к машине, водитель совершил наезд на одного из них. На основании ст. 46 Закона Украины «О Национальной полиции», полицейские применили табельное огнестрельное оружие, осуществив несколько выстрелов по колесам транспортного средства правонарушителей.

В результате происшествия работник полиции получил травмы руки и ноги, а 33-летний водитель автомобиля - огнестрельное ранение ягодицы. Пострадавшие доставлены в больницу.