Харьковский полицейский выстрелил в наркозакладчика и ранил его в ягодицу

В Харькове полицейские при исполнении служебных обязанностей применили табельное огнестрельное оружие. Инцидент произошел сегодня, 27 мая, в 12:51 на улице Хуторянской.
Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, во время патрулирования Немышлянская района города сотрудники подразделения «Восток» получили ориентировку, что двое неизвестных на автомобиле «ВАЗ-2108» распространяют наркотические средства, раскладывая закладки. Полицейские обнаружили и остановили указанный в ориентировке автомобиль на улице Хуторянской. Когда правоохранители подходили к машине, водитель совершил наезд на одного из них. На основании ст. 46 Закона Украины «О Национальной полиции», полицейские применили табельное огнестрельное оружие, осуществив несколько выстрелов по колесам транспортного средства правонарушителей.
В результате происшествия работник полиции получил травмы руки и ноги, а 33-летний водитель автомобиля - огнестрельное ранение ягодицы. Пострадавшие доставлены в больницу.
Также в автомобиле находился 31-летний мужчина. Сейчас его допрашивают. Как выяснилось, оба мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности: один за совершение наркопреступлений, другой - за кражи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, руководство ГУНП в Харьковской области и Слободского отдела полиции. Информация зарегистрирована в журнале единого учета Слободского отдела полиции. Все обстоятельства устанавливаются.