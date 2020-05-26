На Алексеевке мужчина из-за мобильного телефона едва не поджег себя в ломбарде

Полиция задержала мужчину, который едва не поджег себя в ломбарде на Алексеевке.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 26 мая в 13:24 в ломбарде, расположенном на улице Людвига Свободы, 35 сработала тревожная сигнализация.

Дежурная пульта централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Харьковской области немедленно передала информацию ближайшему экипажу полиции охраны.

Как выяснилось, в помещение учреждения с канистрой бензина зашел мужчина, облил себя, кассовую зону, пол и мебель, взял зажигалку и закурил сигарету. В этот момент его остановили сотрудники полиции охраны, скрутили и вывели из помещения на улицу.

Как сообщается, 56-летний мужчина вел себя неадекватно, сопротивлялся и угрожал отомстить кассиру ломбарда за нерабочий телефон, который он якобы купил несколько дней назад именно в этом ломбарде.

На место также выезжали полицейские и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Полицейские провели осмотр места, изъяли вещественные доказательства и записи с камер видеонаблюдения.

Предварительно сотрудники Шевченковского отдела полиции выяснили, что три дня назад преступник приобрел в данном ломбарде мобильный телефон. 26 мая он решил его вернуть и пришел в учреждение.

Работники ломбарда дали мужчине образец для написания заявления о возврате, но его это не устроило. Через час мужчина вернулся и разлил на себя, пол и окошко помещения горючую жидкость из канистры, которую принес с собой.

Завершить задуманное злоумышленнику помешали сотрудники Управления полиции охраны, оперативно прибывшие на место после срабатывания тревожной сигнализации.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.