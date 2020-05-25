На Киевщине двое полицейских изнасиловали девушку

Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого ОП по подозрению в изнасиловании женщины. Их подразделение расформировано. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как сообщается, девушка, 1994 года рождения, сообщила в полицию об избиении и изнасиловании полицейскими. Сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции после проверки подтвердили причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

