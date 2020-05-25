Огнестрельное ранение в голову: нардепа Давыденко нашли мертвым

25 мая 2020 г. 10:16
Источник: Укринформ
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23 мая народный депутат Украины Валерий Давиденко найден мертвым в собственном офисе. Об этом на своей странице в Facebook депутат Илья Кива.

"Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются!", - сообщил он вечером.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook подтвердил, что депутата Валерия Давиденко нашли мертвым с огнестрельным ранением головы.

“Сегодня в Киеве в собственном офисе в туалете был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением головы. На месте работает следственно оперативная группа полиции. Проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий. Полицией и прокуратурой проверяться все возможные версии произошедшей трагедии”, - написал Геращенко.

Народный депутат Валерий Давиденко принадлежал к депутатской группе"ДОВЕРИЕ", был членом комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, а также входил в группу межпарламентских связей с Чешской Республикой, Венгрией, Бразилией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Аргентиной.

 

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