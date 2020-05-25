Смерть нардепа Давыденко: рядом с телом найден пистолет

25 мая 2020 г. 12:18
Источник: Укринформ
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Рядом с телом народного депутата Алексея Давыденко, который умер от огнестрельного ранения в голову, найден пистолет. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"По предварительным данным, 23 мая 2020 года в 18:29 в одном из офисных помещений Киева уборщица обнаружила в туалете без признаков жизни народного депутата Украины Валерия Давыденко с огнестрельным ранением головы. Рядом с телом найден пистолет", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по факту смерти народного депутата Украины. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Тем временем советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в своем Facebook сообщил, что предварительная версия смерти депутата Давыденко - самоубийство.

Как сообщалось, 23 мая Валерия Давыденко нашли мертвым в его офисе с огнестрельным ранением в голову. По факту смерти народного депутата открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".

 

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