В столице стреляли в иностранца, которого подозревают в причастности к организации заказных убийств

Накануне вечером 26 мая в столичном элитном районе "Новопечерские Липки" двое неизвестных расстреляли мужчину из огнестрельного оружия, передает "ТСН.Ранок". По собственным источникам ТСН известно, что раненый может быть причастен к организации заказных убийств на территории Евросоюза. Следователи изъяли у него телефон. Сейчас все расследуют правоохранители.

Следует заметить, что 37-летнего гражданина Черногории с огнестрельным ранением грудной клетки доставили в столичную больницу скорой помощи. Пока состояние мужчины медики не комментируют.

Все произошло на столичном Печерске, где двое неизвестных прямо из машины несколько раз выстрелили в мужчину, который стоял на улице. По словам очевидцев, рядом с потерпевшим была женщина. Она пыталась остановить кровотечение руками. Тем временем преступники бросились бежать и буквально за сто метров выбежали из машины и подожгли ее так, что едва сами не пострадали.

Нападавших было двое, они скрылись на автомобиле Smart, который потом подожгли неподалеку от места перестрелки. Объявлен план "Перехват", полиция разыскивает неизвестных. Позже в сети появилось видео, как злоумышленники подожгли свой автомобиль. Один из них в этот момент загорелся сам, а второй успел вовремя отскочить.