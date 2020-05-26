Что выберет "Металлист 1925"? В ПФЛ предложили три варианта и один резервный, как определить команды которые выйдут в Премьер-Лигу

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) предложила командам Первой лиги, претендующим на повышение в классе и подавшим документы на аттестацию на участие в Премьер-Лиге, принять участие в опросе и решить, как должны быть определены три команды, которые выйдут в Премьер-Лигу. Среди претендентов на повышение в классе и харьковский "Металлист 1925".
ПФЛ предложила три основных варианта и один резервный.
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Резервный вариант предусматривает, что в Премьер-Лигу выходят команды, которые по состоянию на конец ноября 2019 года находились в первой тройке турнирной таблицы Первой лиги. Это львовский "Рух", луцкая "Волынь" и "Минай".