Что выберет "Металлист 1925"? В ПФЛ предложили три варианта и один резервный, как определить команды которые выйдут в Премьер-Лигу

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) предложила командам Первой лиги, претендующим на повышение в классе и подавшим документы на аттестацию на участие в Премьер-Лиге, принять участие в опросе и решить, как должны быть определены три команды, которые выйдут в Премьер-Лигу. Среди претендентов на повышение в классе и харьковский "Металлист 1925".

ПФЛ предложила три основных варианта и один резервный.

Вариант 1

Команды шести клубов, в соответствии с турнирной таблицей чемпионата Первой лиги после 19-ти туров, играют между собой соревнование за право участия в чемпионате УПЛ.

Соревнования проходят в одной области Украины, где по критериям МОЗ Украины разрешено проведение футбольных матчей.

Соревнования проходят в один круг на нейтральных полях.

Очки, полученные в чемпионате Первой лиги, не учитываются.

Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в этих соревнованиях, переходят в УПЛ.

Вариант 2

Клубы, команды которых согласно турнирной таблице чемпионата Первой лиги после 19-ти туров занимают 1-е и 2-е места в чемпионате Первой лиги, переходят в Премьер-лигу.

Команды остальных четырех клубов, в соответствии с турнирной таблицей чемпионата Первой лиги после 19-ти туров, играют между собой соревнование за право участия в чемпионате УПЛ.

Соревнования проходят в одной области Украины, где по критериям МОЗ Украины разрешено проведение футбольных матчей.

Соревнования проходят в один круг на нейтральных полях.

Очки, полученные в чемпионате Первой лиги, не учитываются. Команда, занявшая 1-е место в этих соревнованиях, переходит в Премьер-лигу.

Вариант 3

Клубы, в соответствии с турнирной таблицей чемпионата Первой лиги после 19-ти туров, доигрывают матчи, которые остались между этими командами, в соответствии с календарем чемпионата Первой лиги.

Очки, набранные исключительно в очных матчах чемпионата Первой лиги между этими командами, сохраняются.

Клубы, команды которых заняли 1-е, 2-е и 3-е места в турнирной таблице соревнований Первой лиги по результатам этих матчей, переходят в Премьер-лигу.

Резервный вариант предусматривает, что в Премьер-Лигу выходят команды, которые по состоянию на конец ноября 2019 года находились в первой тройке турнирной таблицы Первой лиги. Это львовский "Рух", луцкая "Волынь" и "Минай".