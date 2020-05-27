Доигрывание сезона в Первой лиге. Официальная позиция «Металлиста 1925»

Харьковский «Металлист 1925» высказался по ситуации, сложившейся в Первой лиге украинского футбола, где большинство команд проголосовали против того, чтобы продолжать первенство страны по регламенту.

В том голосовании «Металлист 1925» оказался в меньшинстве. В Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) по резкультатам голосования решили отказаться от продолжения турнира в Первой лиге и при этом предложили клубам выбрать из трех основных и одного резервного варианта тот, по которому должны определиться три команды, которые получат путевки в Премьер-Лигу.

«Металлист 1925» сообщил на своем официальном сайте, что отправил в ПФЛ письмо, в котором отметил, что первенство страны в Первой лиге должно быть доиграно в соответствии с регламентом, то есть всем командам следует дограть между собой в турнире в два круга.

Собственно именно против такого развития событий проголосовало большинство команд Первой лиги.

Из четырех же вариантов, предложенных ПФЛ, о том, как определить три команды, которые должны повыситься в классе, «Металлист 1925» проголосовал за вариант №1.

Этот вариант предусматривает, что шесть команд, включая «Металлист 1925», проводят между собой турнир в один круг на нейтральних полях. Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в этом турнире, переходят в УПЛ.