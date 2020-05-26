Официально подтверждена дата возобновления чемпионата Украины по футболу в Премьер-Лиге

26 мая 2020 г. 17:07
Автор: Виталий Лабскир
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Конец паузе в украинском клубном футболе.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил на своей странице в Facebook о полученном разрешении от министерства здравоохранения возобновить чемппионат Украины по футболу в Премьер-Лиге в ближайший уик-энд - 30 мая.

Также Павелко обратился к членам Исполкома УАФ поддержать такое решение.

23-й тур Премьер-Лиги состоялся 14-15 марта. После чего чемпионат страны был преван из-за пандемии коронавируса.

В 24-м туре пройдет украинское "классико" "Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев).

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