"Определение: война". Окружение Чисоры подогревает интерес к его предстоящему бою с Усиком

26 мая 2020 г. 17:43
Автор: Виталий Лабскир
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Из-за короновируса нет пока определенной  даты боксерского поединка в супертяжелом весе между британцем Дереком Чисорой по прозвищу «война» и  спортсменом с украинским паспортом Александром Усиком.

До начала пандемии Усик прилетал в Лондон где провел с Чисорой дуэль взглядов.  

Бой был назначен на 23 мая. Теперь ожидается решение по новой дате и месту проведения этого поединка. Пока же промоутер Чисоры Дэвид Хэй выпустил официальный трейлер к предстоящему бой. В минутном видео под названием «Определение: война» Чисора нокаутирует своих соперников и смотрит в глаза Усику.

Видео: 

Usyk Chisora Official Trailer | David Haye

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