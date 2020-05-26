"Определение: война". Окружение Чисоры подогревает интерес к его предстоящему бою с Усиком

Из-за короновируса нет пока определенной даты боксерского поединка в супертяжелом весе между британцем Дереком Чисорой по прозвищу «война» и спортсменом с украинским паспортом Александром Усиком.

До начала пандемии Усик прилетал в Лондон где провел с Чисорой дуэль взглядов.

Бой был назначен на 23 мая. Теперь ожидается решение по новой дате и месту проведения этого поединка. Пока же промоутер Чисоры Дэвид Хэй выпустил официальный трейлер к предстоящему бой. В минутном видео под названием «Определение: война» Чисора нокаутирует своих соперников и смотрит в глаза Усику.