СМИ: донецкий "Шахтер" покинул Харьков

27 мая 2020 г. 11:16
Автор: Виталий Лабскир
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В ближайший уик-энд возобновляется чемпионат Украины по футболу в Премьер-Лиге. Будет сыгран 24-й тур. В нем донецкий "Шахтер" примет киевское "Динамо".

Матч состоится 31 мая в 17:00. По обоюдной договоренности сторон домашней ареной "Шахтера" в этом поединке будет киевский ОСК "Олимпийский".

Как сообщил "Спортивный Харьков", по имеющейся у этого СМИ неофициальной информации "Шахтер" и в дальнейшем будет проводить все свои домашние поединки на киевском стадионе до завершения сезона, а не на харьковском стадионе "Металлист".

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