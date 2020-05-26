Стороженко - Кобину: "Только ты мне со своими стальными яйцами про это не говори"

Между главой наблюдательного совета харьковского "Металлиста 1925" Сергеем Стороженко и главным тренером закарпатского "Миная" Василием Кобиным вышла очень горячая дискуссия в прямом эфире.

В программе "Оставайся с футболом" на канале "Футбол" Сторожнеко отстаивал точку зрения, что следует возращаться играть в футбол командам Первой лиги. Кобин настаивал на обратном.

После слов Кобина, адресованных Стороженко: "Ваша позиция сидеть в кабинетах и рассказывать, а не играть на поле", Сергей Стороженко жестко отреагировал: "Слушай, только ты мне со своми стальными яйцами про это не говори". Этот фрагмент дискуссии Кобина со Стороженко с Кобиным ниже на видео на 22:30.

Ранее как раз Кобин, будучи игроком харьковского "Металлиста", в одном из интервью заявил, что футболистам в каждой игре следует полностью отдаваться футболу и показывать "стальные яйца".