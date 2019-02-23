В Карпатах от обморожения скончались двое туристов

В Карпатах в Ивано-Франковской области погибли двое туристов.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

22 февраля в 21.45 спасатели получили информацию о группе туристов из восьми человек, которая обратилась на поисково-спасательный пост на горе Поп Иван. Туристы двигались на гору Поп Иван Черногорский.

Перед этим, в 21.:30, до спасательного поста на носилках транспортировали троих туристов со значительными обморожениями – один из них уже был без признаков жизни. Пятеро других экстремалов прибыли самостоятельно.

По состоянию на 22:10 из этой группы туристов погибли два человека, остальные находятся в помещении спасательного поста. Угроза их жизни отсутствует.