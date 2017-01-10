В Горсовет нагрянули правоохранители

Директор департамента по вопросам информации горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что это не обыск, а следственные действия.

По словам Юрия Сидоренко, они показали документы о проведении следственных действий, не уточняя в рамках какого дела это происходит. Юристы городского совета изучают правомочность сотрудников правоохранительных органов.

Сидоренко уточнил, что вряд ли эти действия связаны со схемами ЖСК.

Как сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, обыск проводят прокуратура и управление защиты экономики. Расследование ведется по статье "получение неправомерной выгоды". Подозреваемый не является сотрудником горсовета.