Суд по делу Добкина не состоялся из-за неявки адвокатов

Судебное заседание по делу о «кооперативной схеме» выделения городской земли, где обвиняемым проходит народный депутат Михаил Добкин, не состоялось.

Как сообщалось, кроме Добкина по делу также проходят экс-главный архитектор города Харькова Сергей Чечельницкий, экс-заместитель Харьковского городского головы Татьяна Овинникова (советник городского головы), экс-заместитель начальника управления земельных отношений Борис Баронин (советник городского головы), Владимир Конюхов и Сергей Китченко.

На сегодняшнее судебное заседание не явились адвокаты обвиняемых, в частности, защитник Сергея Чечельницкого.

После проверки явки участников процесса суд поставил на обсуждение вопрос о слушании дела в отсутствие неявившихся защитников.

Прокурор и остальная часть адвокатов заявили о невозможности слушания дела без отсутствующих защитников.

Также посчитал и Чечельницкий.

Михаил Добкин, по его словам, был готов принимать участие в процессе, несмотря на то, что его адвокат находится в служебной командировке.

Также Добкин пообещал являться на все судебные заседания по делу.

Коллегия судей решила дело слушанием отложить на 6 декабря.